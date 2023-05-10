في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب تكشف عن أنوثتها |شاهد

تصدَّرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها احتفالًا بعيد ميلادها.

وشاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” احتفالًا بعيد ميلادها.



وعلقت ياسمين الخطيب على صورتها قائلة: "الليلة أطفئ شمعة واحدة..احتفالاً بأول أعوامي في الحياة، بعد محاولة لإنهاء حياتي العام الماضي، استبدلها القدر بميلاد جديد 🤍".

وظهرت ياسمين الخطيب بالبيجامة باللون الرمادى ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلًا.

وتتميز ياسمين الخطيب، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.



ولذا نكشف لكم في هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب وضعتها في مأزق.

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرًا للشمس لأنها تضر بشرتي".

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