أخبار التوك شو|رد الخارجية على حميدتي و تعليق نجيب ساويرس وتحذيرات الأرصاد ومفاجأة أزمة شاكوش

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بأن الطيران المصري العسكري يقصف مواقع تابعة لهم في السودان.

نجيب ساويرس عن تصريحات شقيقه سميح: محدش يزايد على حب عيلتنا لمصر

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على تصريحات شقيقه رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بإحدى الفضائيات العربية، التي تحدث فيها عن تأثير سعر صرف الدولار على مناخ الاستثمار في مصر.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": “ يجب ألا نفترض سوء النية فى شخص مثل سميح ساويرس، وكلمة سميح مضمونها أن بعض المستثمرين خايفين ييجوا عشان مش عارفين سعر الدولار بكرة إيه”

محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي محامية زوجة حسن شاكوش، أن طليق موكلتي يسعى إلى التشهير بها، من خلال تصريحات كاذبة.

وقالت هايدي الفضالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن زوجة حسن شاكوش أرسلت لي رسائل صوتية وهي حريصة على عدم نشرها، وتتضمن ألفاظ صعبة جدا وشتائم وألفاظ لا استطيع ذكرها" وتم ارسالها من طليقها.



تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث تسبب العدوان في استشهاد 12 فلسطينيا و20 مصابا على الأقل، قائلا "عدوان إرهابي على قطاع غزة".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية دانت هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم من خلال بيانا لوزارة الخارجية المصرية.

يفتتحها السيسي قريبا| تفاصيل جديدة بشأن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

كشف اللواء عبدالقادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، تفاصيل جديدة بشأن الافتتاح الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

رد عاجل من التموين حول سعر رغيف الخبز

رد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على سؤال بشأن هل سيحدث تحريك لسعر رغيف الخبز في السلع التموينية.

وقال سعدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الخبز أو رغيف العيش تحديدا متوفر في كل مكان بمصر، مضيفا أننا مررنا بأكثر من أزمة سابقا وتجاوزناها، ولم تحدث أي مشكلة أو تحريك في سعر الخبز.

رغيف العيش

وأضاف محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل مواطن له 150 رغيف خبز شهريا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

السياحة: 30% زيادة في أعداد الزائرين مقارنة بالعام الماضي

كشفت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، آخر تطورات ملف السائحين في مصر، مشيرة إلى أن هناك خطة واضحة لزيادة عدد السائحين خلال الفترة المقبلة.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن متوقع غدا الأربعاء ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أنه هذا الارتفاع سيكون بقيم تتراوح من 3 درجات لـ4 درجات يشعرنا بالأجواء الحارة فترة النهار لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ستكون يوم الخميس المقبل، ودرجات الحرارة العظمى على محافظة القاهرة الكبرى ستصل لـ32 درجة مئوية وهي ذروة الارتفاعات.





وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الشبورة المائية تكونت اليوم في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، مستدركة أنّ المناطق الجنوبية من البلاد ارتفاع درجات الحرارة بها سيكون ملحوظا بشكل كبير.

درجات الحرارة

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خاصة أن درجات الحرارة العظمى على محافظات جنوب البلاد تصل لـ39 درجة مئوية، كما يوجد استمرار لنشاط الرياح، مما يشعرنا ببعض الأجواء اللطيفة خلال فترات الليل.

وفي السياق نفسة أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس مازال يشهد برودة خصوصا فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر خصوصا بعد الارتفاع بدرجات الحرارة يحدث انخفاض فترة الليل مرة أخرى، ولذلك يفضل الملابس الخريفية فترات الليل.



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة الصغرى ليلا تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والأجواء عموما مائلة للبرودة خلال فترات الليل، خصوصا في الأماكن الشمالية وعلى محافظات القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وتكون معتدلة على المناطق الجنوبية ليلا.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خصوصا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي ستحجب أشعة الشمس وتشعرنا بالإحساس بالأجواء الربيعية، ولكن خلال الليل ومع غياب أشعة الشمس وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر يحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.