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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: الحزب الديمقراطي مضلل.. ويلاحقني في كل محكمة على وجه الأرض

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي بحزب التضليل الذي يلاحقه في كل محكمة على وجه الأرض.

وقال ترامب: "الحزب الديمقراطي هو حزب التضليل. عندما يقولون شيئًا ما، فهذا يعني عادة عكس ذلك، كما هو الحال في انتخابات 2024 القادمة. يقولون إنهم يريدون ترامب أن يكون خصمهم، لكنهم لا يقصدون ذلك. إليكم السبب لقد كانوا يضطهدونني بشراسة في كل محكمة على وجه الأرض لأنهم لا يريدون منافستي".

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كما أشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى فجوة كبيرة في تصنيفات الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وأضاف ترامب: "لقد فزت مرتين، وأقوم بذلك بشكل أفضل في المرة الثانية، والآن سأفعل ذلك للمرة الثالثة".

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