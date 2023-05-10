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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية بـ إيتاي البارود في البحيرة يناشدون رئيس البريد بتوفير "ATM"

صدى البلد

اشتكى أهالي قرية جنبواى التابعة لمركز ايتاى البارود محافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود ماكينة صرف آلى بمكتب بريد جنبواى على الرغم من تطوير المكتب منذ فترة قصيرة بأحدث الأجهزة.


ويقول المواطن مسعد النجار  فى رسالته : نعانى نحن الموظفين وأصحاب المعاشات من صعوبة الحصول على المرتبات والمعاشات وخاصة فى أيام العطلات الرسمية، نظرا لعدم وجود ماكينة صرف آلى بالقرية.


وأضاف الأهالي: إن التعداد السكاني للقرية والقرى المجاورة كبير أكثر من 100 ألف نسمة، لذا نطالب بتوفير ماكينة ATM في مكتب بريد جنبواى تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من مشقة الذهاب إلى مدينة أخرى من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة.  

 

وتابع: “بسبب قلة عدد ماكينات الصرف الآلي، يؤدى إلى تكدس الأهالى مما يؤدي إلى زحام شديد على الماكينة اللي فيها الفلوس وده طبعا بيزود السرقة والناس تؤذي لما يفضلوا منتظرين المرتب وألا المعاش الشهر كله وفي الآخر يتسرق منه”.


وناشد أهالي القرية رئيس الهيئة القومية للبريد بسرعة التدخل وتوفير الماكينة تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01146268247


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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