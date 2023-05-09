ظهور صلبان حمراء غامضة في شوارع موسكو.. شاهد

أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومنافذ الأخبار في أوكرانيا عن وجود علامة صليب أحمر، يقولون إنها ظهرت بشكل غامض في بعض شوارع موسكو وتكهنوا بما قد تعنيه.

وحفزت العلامات على الطرق في العاصمة الروسية بعض النظريات القائلة بأنها يمكن أن تكون أهدافًا لهجمات الطائرات بدون طيار أو الصواريخ قبل العرض الذي أقيم يوم الثلاثاء في الميدان الأحمر بمناسبة يوم النصر، الذي يحيي ذكرى الدور السوفياتي في هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945.

وكتب الصحفي الأوكراني، أندري تسابلينكو، في قناته علي “تلجرام” “في موسكو، يصاب الناس بالجنون بسبب الصلبان الحمراء التي ظهرت في جميع أنحاء المدينة”، مشيرًا إلى أن “الصلبان ربما كانت محاولة للاستيلاء على الروس. يبدو أنهم يخشون أن تكون هذه علامات على الضربات الجوية في 9 مايو”.

وكان تسابلينكو مجرد مستخدم واحد على وسائل التواصل الاجتماعي شارك صورًا للعلامات التي ظهرت وسط مخاوف أمنية بشأن أحداث 9 مايو.

جاءت تقارير الصلبان في الغالب من الصحفيين الأوكرانيين أو وسائل التواصل الاجتماعي. لم يتم تأكيد وجود الصلبان بشكل مستقل ولم يتم التحقق من الصور بشكل مستقل.

ولم تعلق الحكومة الروسية أو وسائل الإعلام الرسمية على التقارير.