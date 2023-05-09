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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: خطة لإعادة تشغيل أصول الدولة المعطلة.. فيديو

أيمن محسب
أيمن محسب

قال أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني المصري، إنَّه متفائل بجميع المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية لخدمة الاستثمار في مصر.

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وأضاف "محسب" في مداخلة عبر "سكايب" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه المقترحات جارٍ تحويلها لحقائق قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنَّ الحوار الوطني أضاف لأعضاء مجلس النواب المصري حالة من الزخم لكثير من القضايا التي تحتاج إلى حلول، مؤكدًا أن الحوار ليس فرصة ذهبية للأحزاب والسياسيين فقط بل للشعب المصري كافة ويجب الالتفاف حوله.

وبشأن تشغيل الأصول المعطلة، ذكر "محسب" أنَّ لجنة الاستثمار بالحوار الوطني ليس لديها حصر دقيق بجميع الأصول على مستوى جمهورية مصر العربية، وإنما النسبة التقديرية للأصول غير المستغلة وصلت لما يتجاوز 700 مليار جنيه مصري، مؤكدًا أنَّ اللجنة وضعت خطة منضطبة آخذةً في الاعتبار جميع الاقتراحات المقدمة لإعادة تشغيلها.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني المصري، أنَّ إدارة وتشغيل هذه الأصول المعطلة ستكون قائمة على الإدارة بالمشاركة من خلال التنسيق مع رجال الأعمال، والإجراءات التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى تعكس رغبة قوية فى الخروج بهذا الحوار في أفضل صورة ممكنة.

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