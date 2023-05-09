وزيرة الصحة الفلسطينية: نرحب بأي تبرعات طبية من الدول العربية للشعب المحاصر

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية من رام الله، إن العدوان الإسرائيلي استهدف الأحياء السكنية والمدنيين الأبرياء، وقطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي خانق.

وأضافت "الكيلة" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن فلسطين بحاجة لوقفة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونرحب بأي تبرعات طبية من الدول العربية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن إسرائيل تقتل في الشعب الفلسطيني دون أي حساب أو محاسبة من المجتمع الدولي، وأن المستوطنين يحملون أسلحة ويستهدفون المدنيين الأبرياء.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية أن هناك نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية، ولا يوجد أي مخزون بسبب الأزمة والحصار المالي المفروض من قِبل الكيان.

ويشهد قطاع غزة نفيرًا عامًا، وحدادًا في أعقاب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن مقتلهم و10 مدنيين آخرين معظمهم من عائلات القادة المستهدفين في تلك الغارة، تبعه ضربات في خان يونس أسفرت عن مقتل فلسطينيين آخرين، وعشرات الإصابات.