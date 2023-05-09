العرابي: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تفقد الثقة في تعهدات حكومة نتنياهو.. فيديو

قال محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، من القاهرة، إن الاعتداءات الإسرائيلية التي حدثت صباح اليوم، الثلاثاء، ستفقد الثقة في أي تعهدات أو مواقف لحكومة نتنياهو تبنى على فكرة حوار أو تعاون أو فتح للطريق أمام عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف "العرابي" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القيادة الفلسطينية ستكون دقيقة جدًا في كيفية الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، خوفًا على سلامة وأمن الشعب والممتلكات الفلسطينية، بسبب تعرضها للعدوان المستمر من حين لآخر من الكيان الصهيوني.

وأوضح أن القيادة المصرية تمتلك قدرة وعلاقات للتواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالكفاءة نفسها، وأن الدولة المصرية حريصة على محاولة احتواء الموقف، حفاظًا على أرواح الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وللحد من الانتهاكات الإسرائيلية.

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق أن القيادة الفلسطينية ستكون ملزمة أمام شعبها بالرد على اعتداءات اليوم.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على كبح جماح الجانب الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدًا للعدوان الصهيوني المتكرر من فترة لأخرى، والبدء في عملية سلام جادة تحمي حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يعبر عن الأفق السياسي لحكومة نتنياهو على الإطلاق.

بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قصف أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي بغزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتحدث مسعفون عن إصابات، نتيجة دوي انفجارين في القطاع الساحلي المحاصر الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية أحدهما في مدينة غزة والآخر في رفح، بحسب وكالة "رويترز".