حقوق الإنسان بالنواب: الملف الاقتصادي في الحوار الوطني يتمتع بأهمية كبيرة

أكد أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ الملف الاقتصادي في الحوار الوطني له أهمية كبيرة، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية في سبتمبر 2021 نتج عنها إصلاحات سياسية كثيرة وكان منها إلغاء الطوارئ وتدشين مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من السجون ولجان العفو الرئاسي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّه في عام 2022 تمت العودة للحوار الوطني، وهذا الأمر رؤية جيدة جدا، حتى يسمع صوت الأحزاب في البرلمان وخارجه، كما أن هذا الأمر مفيد جدا في مد الجسور بين القوى السياسية وسماع الأفكار في جميع الاتجاهات.

وتابع، أن هناك تحديات واضحة جدا، فالاقتصاد العالمي مؤثر، بالإضافة إلى التحديات العالمية والإقليمية، وبالتالي كان لابد من سماع كل الاتجاهات: "المكتسبات الاقتصادية في مصر جيدة، لكن للأسف الشديد ما وصلنا إليه من عجز في الموازنة وخدمات القروض وأقساط القروض استلزم سماع الآراء المختلفة للحصول على داخل وخارج الصندوق".