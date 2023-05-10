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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد وفاة شقيقه.. مصطفى بكري يستعيد ذكرياته مع أخية عبر تويتر.. شاهد

محمود بكري ومصطفي
محمود بكري ومصطفي بكري

استعاد الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري ذكرياته مع أخيه الراحل الكاتب الصحفي والنائب الدكتور محمود بكري بفيديو لهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات"تويتر".

 

وكتب بكري: "تاريخ عشناه سوياً منذ الصغر وحتى اليوم..قهرنا المستحيل وننتظر..".

ويذكر أنه قد أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون"  صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

 

 

وقال إنه سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. 

واختتم: رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدّم وما تأخر من ذنبه، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

مصطفى بكري النائب محمود بكرى

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