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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ندوة لإعلام العريش توصى باهتمام المرأة بالنشاط البدني وممارسة الرياضة

ندوة بالعريش حول
ندوة بالعريش حول اهتمام المرأة بالنشاط البدني

نظم مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء،  التابع للهيئة العامة للاستعلامات ، ندوة إعلامية ، حول الحفاظ على الصحة العامة للأم ، وذلك بمقر نادى السعادة بحضور الحاجة فاطمة نصار مدير النادى وعضوات النادى وأشرف وأدار اللقاء نجوى إبراهيم أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش. 

وحاضر  في الندوة الدكتورة ريهام الغزال مسؤولة التثقيف الصحى بإدارة العريش الصحية  ، والتي تحدثت الدكتورة ريهام الغزال حول  أهمية اهتمام المرأة بصحتها   بداية من جسدها في مراحل الحمل والولادة والرضاعه ، و الاهتمام بغذائها الصحيح  حتي تكون قويه جسدياً وعندها القدرة على الحمل و انجاب اطفال اصحاء والابتعاد عن الاطعمه المصنعه . 

وبجانب أهمية شرب الماء والعصائر الطبيعية . وعدم الإكثار من السكر والبعد عنه تدريجياً .بالاضافة إلى النوم السليم ويجب الا تقل فترة النوم  عن ٨ ساعات. 
وكان من أهم الإستفسارات فى اللقاء :
ماهي الاطمعه الصحيه للمرأة أثناء فتره الحمل؟
وماهي العادات الضارة التي يجب  تجنبها لعدم التأثير على الحمل؟.،وماهي الطرق الصحيه للولاده الطبيعيه؟.

ممارسة الرياضة:


ومن أهم التوصيات التى جاءت فى اللقاء:
ضرورة اهتمام  المرأه بالنشاط البدني وممارسة الرياضه .

والبعد عن المسكنات في وقت الدوره الشهريه للفتاة ،حتي لا تتاثر  بعد الزواج وتكون اعاقه لها في عدم الإنجاب، وضرورة الاهتمام بالصحه النفسيه وتقديم الزوج الدعم النفسي للمرأة في مرحلة الحمل . 
وضرورة اهتمام المرأة بنفسها وصحتها حتي تستطيع  الاعتناء بأطفالها ، واتباع نظام غذائي سليم للحفاظ على صحة الأم.

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العريش المراة النشاط ممارسة الرياضة

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