انطلاق فعاليات التدريب الذهنى والبدني للمعلمين الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بأسوان

فى ضوء توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمتابعة التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين بمسابقة الـ " 30 ألف معلم" ، شهد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام فعاليات اليوم الأول للتدريب بمدرسة أسوان الثانوية بنات.

وحضر الفعاليات غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، ومحمد رسمى وكيل الإدارة ، وحسين إبراهيم مدير إدارة التدريب ، وسهير عبد الرؤف موجه عام رياض الأطفال.

مسابقة

ويستمر لمدة 3 أيام داخل 3 قاعات تدريبية بمدرسة أسوان الثانوية بنات ، وقاعتين بمدرسة العقاد الثانوية العسكرية بنين حيث تشمل الحقيبة التدريبية فى اليوم الأول الموضوعات التدريبية " قيم الولاء والإنتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس .

أما اليوم الثانى فيتضمن التأهيل البدنى ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين ، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب مهارات الإتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم وإجتياز المقابلة الشخصية.

وقدم مدير التعليم العام ، الشكر لجميع المتدربين وللمدربين بلال شحتو ، وخالد حسن ، ومنتصر غزالى ، وإيمان رجب ، وإيمان أبوبكر، وكذلك لمسئولى التدريب والقائمين عليه.

التدريب

وفى إدارة دراو التعليمية تابع حسن محمد صالح مدير الإدارة إنطلاق فعاليات التدريب الذهني والبدنى للمعلمين الناجحين في مسابقة " 30 ألف معلم" بقاعات التدريب بمركز التنمية المهنية للمعلمين بمدرسة دراو الثانوية بنين .

وخلال نقاشه مع شباب المعلمين أكد مدير الإدارة علي أهمية دور البرنامج التدريبي فى تعزيز روح الإنتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، موجهاً بضرورة الانضباط في العمل والجد والاجتهاد من أول يوم ، ويتم التدريب بثلاث قاعات قاعتين لمعلم الفصل بواقع 28 متدرباً وقاعة لمعلمى رياض الاطفال بواقع 21 متدرباً.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه جارى إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على إستثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور.

جاء ذلك أثناء الإجتماع التنسيقى للإستعداد لهذا الحدث الهام برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن ، بجانب مسئولى ومديرى الكيانات السياحية ، والأجهزة التنفيذية.