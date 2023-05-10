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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة المنشآت السياحية: لا يوجد قانون يمنع دخول المحجبات لأماكن تقديم الكحوليات

الفتاة التي تم منعها
الفتاة التي تم منعها من دخول أحد المطاعم بسبب الحجاب

‏ قال الأستاذ عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الأماكن التي تقدم الخمور والمشروبات الكحولية غير مسموح لها  بمنع المحجبات من الدخول ولا يوجد أي قانون أو أي تعليمات من وزارة السياحة ولا من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تقول هذا الكلام.

 

وتابع عادل المصري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MAR"،  أن هذا الكلام مرفوض والفتاة لم تتقدم بأي شكوى رسمية بعد لذلك نحن لا نعرف التفاصيل مضيفا أن ما اثير أنهم مجموعة من الطلبة وهذا يعني أن عمرهم قد يكون أقل من 21 عام وفي هذه الحالة هناك قانون يمنع تقديم المشروبات الكحولية لمن اقل من 21 عام لكن من حقهم الدخول للمكان لكن بعض المحلات "بتريح دماغها" وتمنع دخولهم من الأساس.

 

عقوبات تصل لسحب الترخيص

 

 ونوه عادل المصري إذا تم تقديم شكوا بالأمر هتنزل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وإذا ثبت هذا الكلام يتم إنذار هذا المكان لعدم تكرار الأمر وإذا تقرر يتم غلق المكان فترة وإذا تكررت مرة ثالثة قد تصل إلى سحب ترخيص المكان.

عادل المصري المطاعم السياحية شريف عامر وزارة السياحة المشروبات الكحولية

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