خارج الخدمة.. هشام يكن يفتح النار على نجم الزمالك

أكد هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق أن أداء فريق الزمالك أمام بروكسي في بطولة كأس مصر غير مطمئن وكان يجب احترام المنافس أكثر من ذلك.



وقال هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن فريق الزمالك يمر بظروف صعبة على المستوى الفني ويعاني من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة منذ وجود البرتغالي فيريرا".

هشام يكن عن نجم الزمالك



وأضاف:"حسام عبد المجيد خارج الخدمة منذ فترة طويلة مع فريق الزمالك ويجب استعادة مستواه الفني مرة أخرى لحجز مكانه باستمرار في تشكيل الفريق ".