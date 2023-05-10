تعليق ناري من ماهر همام على تجربة موسيماني |تفاصيل

نشر الإعلامي أحمد شوبير تعليق ماهر همام الذي علّق على المقارنة بين موسيماني وكولر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير: "ماهر همام: تجربة موسيماني كانت ناجحة".

ويذكر أنه قد أكد تقرير صحفي، أن جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع مواطنه بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي المصري.

وبحسب موقع "سعودي سبورت"، فإن موسيماني طلب من إدارة أهلي جدة التعاقد مع بيرسي تاو لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف أن بيتسو موسيماني استقر على بعض الصفقات التي يراها مناسبة للفريق في الموسم الجديد، بعد التأهل إلى دوري المحترفين.

وأوضح الموقع، أن موسيماني طلب في وقت سابق، ضم محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفت الموقع أن إدارة أهلي جدة تؤجل ملف التفاوض لضم بيرسي تاو، لحين حسم مصير بيتسو موسيماني بشكل نهائي مع الفريق.

وكان بيتسو موسيماني قاد أهلي جدة مؤخرًا للتأهل إلى دوري المحترفين السعودي، بعد موسم واحد من هبوطه.