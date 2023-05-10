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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصفت الملكة بالعنصرية.. لماذا حذفت محامية تغريدتها واعتذرت للسيدة الأولى في بريطانيا؟

محامية
محامية

حذفت محامية مُثيرة للجدل وصفت صورة جديدة للملكة كاميلا بأنها “عنصرية” تغريدة لها واعتذرت، بعد حملة جدلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أعربت الدكتورة شولا موس شوغباميمو عن غضبها الشديد من الصورة الجديدة للملكة التي التقطت في قصر باكنغهام، كانت فيها الملكة ترتدي تاجها بفستان عاجي وعباءة ، وشوهدت واقفة أمام مدفأة كبيرة في غرفة الرسم الخضراء.

ما اعتقدت الدكتورة شولا أنه كان على تلك المدفأة هو الذي أثار غضبها.

لقد غرّدت على عجل، ووصفت ما يبدو أنه تمثالين "عنصريين" بعد أن افترضت أنهما شخصيتان مثيرتان للجدل في بلاكامور.

يُنظر إلى أسلوب بلاكامور على نطاق واسع على أنه يحمل دلالات عنصرية لأنه يظهر الرجال من أصل أفريقي كخادم.

ومع ذلك ، لم يكن حاملو الشموع وراء الملكة الجديدة هم هؤلاء - لقد كانوا، في الواقع ، "شمعدانات لنساء تبكي".

أجبر هذا الدكتورة موس شوغباميمو على التراجع سريعًا ، حيث غردت: 'أنا أعتذر وأصحح كلامي إذا لم تكن هذه تماثيل بلاكامور خلف كاميلا كما اعتقدت ولكن من نساء يبكين.

وأضافت: "خلاصة القول، إذا كانت هناك عناصر من Blackamoor أو أي شيء من التصوير العنصري التاريخي في القصور، فيجب إزالتها ووضعها في متحف حتى لا يعيد التاريخ نفسه".

وقالت: “حذفت تغريدتي السابقة لتجنب الشك.. فقط لتوضيح غضبي إذا كان صحيحاً لا يزال قائماً”.

يعود تاريخ الشمعدانات النسائية البكاء التاريخية إلى عام 1811 وهي مصنوعة من البرونز المطلي بالذهب والمذهب مع الرخام الأسود.

لديهم أيضًا سيقان برونزية مذهبة مع أكواب أوراق على أذرع الشمعة.

وقال متحدث باسم Royal Collection Trust: 'شارك 21 حرفيًا في إنتاج هذه الشمعدانات وحدها، والتي تم وضعها في كارلتون هاوس، مقر إقامة الأمير ريجنت في لندن.

عنصرية محامية مواقع التواصل

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