بلينكن: روسيا تنشر أخبارًا مزيفة بشأن حربها في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا لا تزال تنشر أخبارًا مزيفة خصوصًا فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام احتفال لـ"فريدوم هاوس" في واشنطن.

وأوضح بلينكن أن بلاده تقود مجهودًا عالميًا لحماية حرية الإنترنت خاصة عندما تعمد بعض الحكومات على قمعها بشدة.

ولفت إلى أن النظام الإيراني يستغل الإنترنت للتضييق على المعارضين والشعب، موضحًا أن واشنطن تريد تعزيز شركات التكنولوجيا لتقديم إمكانية الوصول للإنترنت للسكان في إيران عبر وسائل مختلفة.

وحسب قناة "الحرة"، أشار بلينكن إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز الصحافة الحرة في العالم، لافتًا إلى أن التقدم التكنولوجي سيغير اللعبة وتكنولوجيا المراقبة يجب أن تستخدم بما يتماشى مع القوانين المحلية.