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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بدلة كلاسيك سوداء، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها .

يذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

 

 

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسرفي اليد.

وتابعت:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانوا قتها برجل الأمن، معقبة: "عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

إطلالات ملك أحمد زاهر

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