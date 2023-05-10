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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص بحوزته 4 كيلو من مسحوق الهيروين في التجمع الأول

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته 4 كيلو من مسحوق الهيروين المخدر في التجمع الأول.

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وكان، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالتجمع الأول وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار .

التجمع الأول

 

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه ، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت  4 كيلو جرام - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الحشيش المخدر المواد المخدرة جوهر الحشيش المخدر جوهر الحشيش حشيش المخدر التجمع الاول

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