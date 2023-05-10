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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط إدانة زوجها بالاعتداء.. هذا قرار ميلانيا ترامب بشأن انتخابات 2024

ميلانيا ودونالد ترامب
ميلانيا ودونالد ترامب

أعلنت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، دعمها لزوجها دونالد ترامب في محاولته الترشح للفوز برئاسة البيت الأبيض، على الرغم من عدم رؤيتها في أي من فعاليات حملته منذ أن أعلن رسميًا عن ترشحه في انتخابات عام 2024.

وقالت ميلانيا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنه يحظى بدعمي ونتطلع إلى استعادة الأمل في المستقبل وقيادة أمريكا بالحب والقوة".

وأضافت: "لقد حقق زوجي نجاحًا هائلاً في إدارته الأولى، ويمكنه أن يقودنا نحو العظمة والازدهار مرة أخرى".

ولفتت إلى أنها ستستخدم برنامجها لتعزيز رفاهية الأطفال إذا تم انتخاب زوجها لولاية جديدة، موضحة أنها ستواصل تركيزها على خلق مساحة آمنة للأطفال للتعلم والنمو والازدهار".

يأتي البيان العلني النادر والتصريح المباشر من ميلانيا في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، متغلبًا على أقرب منافسيه.

ولم تعلق ميلانيا علنًا على نتيجة إدانة زوجها في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول.

وكانت هيئة محلفين أمريكية أعلنت الثلاثاء أن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول جنسيًا في التسعينيات ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقررت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو خمسة ملايين دولار على سبيل التعويض.

ميلانيا ترامب دونالد ترامب انتخابات انتخابات عام 2024 البيت الأبيض

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