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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا|وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري بعد صراع مع المرض.. وتفاصيل إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي في تونس

الراحل محمود بكري
الراحل محمود بكري

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدّم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية وهي كالتالي:

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

شركات السياحة : 15 مايو.. تفعيل السداد الإلكتروني لدخول المتاحف

نقيب الصحفيين ناعيًا محمود بكري: ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر

عمال مصر ينعون النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

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مقتل وإصابة 14.. الداخلية التونسية تكشف تفاصيل إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي

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سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

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