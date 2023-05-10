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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التفاصيل والفوائد| شهادة إدخار عقارية جديدة بـ 60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بنك التعمير والاسكان
بنك التعمير والاسكان

دائمًا يبحث المواطن خلال الفترة الماضية عن ادخار أمواله من خلال أفضل شهادة ادخارية من خلال البنوك، وتوفير مسكن أمن له ولاسرته، وهذا ما حققه بنك التعمير والإسكان في معادلة واحدة، من خلال شهادة الادخار العقارية الجديدة.

وترصد لكم "صدى البلد" خلال السطور التالية تفاصيل وفوائد شهادة الادخار العقارية الجديدة وكيفية استلام الشقة.

مشروع سكن مصر 

شهادة الادخار العقارية الجديدة ببنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار عقارية جديدة، والتي تسمح للعميل بشراء وحدات بضمان شهادة الادخار في 3 مشروعات سكنية، حيث يهدف البنك بتلك الخطوة لربط شراء شهادة الادخار والوحدات السكنية ببرنامج التمويل العقاري الذي يقدمه البنك، بجانب الاستفادة من العائد في استلام الوحدات المخصصة.

وتدخل  شهادة الادخار العقارية ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر)، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلا عن توفير أفضل سبل ادخار، وقد أشار البنك إلى أن الوحدات المطروحة تكون بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وبحد أقصى للتمويل 15 سنة.

شروط الحصول على الوحدة السكنية بشهادة الادخار العقارية

هناك مجموعة من الشروط على العميل اتباعها حتي يحصل على الوحدات السكنية التي يطرحها بنك التعمير والاسكان على الشهادة الادخارية العقارية :

- لا يقل سن العميل عن 21 سنة..

- يقوم العميل بسداد نسبة 30% كحد أدنى من الشهادة .

- يبلغ الحد الأقصى 70% من قيمة الوحدة السكنية، وبما لا يتجاوز 90% من قيمة الشهادة المقدمة كضمانة إضافية.

- تكون مدة التمويل بحد أدنى 3 سنوات.

- الحد الأقصى 15 سنة، على أن يكون سعر العائد متمثلا في سعر عائد الشهادات المقدمة كضمانة +2%.

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60 الف جنيه مقدم شهادة الادخار العقارية الجديدة

هناك مجموعة من الخطوات حتى يتمكن العميل من سداد مبالغ الوحدات السكنية التي قدم عليها:

- على العميل أن يدفع جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة ثم إجراءات التخصيص والتعاقد ثم استلام الوحدة.

- يختار العميل نظام التقسيط المناسب على 3 سنوات أو 5 أو 7 سنوات، أو نظام التمويل العقاري بالفائدة المعمول بها في البنك.

- موعد استكمال المقدم من يوم 11 إبريل حتى يوم 18 مايو المقبل، حيث يتم استكمال قيمة متطلبات الحجز الخاصة بكل وحدة ووفقا لكل مشروع.

- يتم استكمال مقدم جدية الحجز لـ20% من ثمن الوحدة وذلك وفقا لكراسة الشروط.

- تراوحت مقدمات الحجز من 60 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

- الخطوة التالية في عملية الاستكمال تكون بسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

- بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة يتم دفع القسط الأول، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- كما يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها

مشروع دار مصر 

التقديم على شهادة الادخار العقارية من بنك الاسكان والتعمير

- كما يمكن التقديم على شهادة الادخار العقارية من بنك الاسكان والتعمير وسداد ثمن الوحدة السكنية، من خلال برنامج التمويل العقاري، حيث يمكن ربط شهادة الادخار مع بنك التعمير والإسكان والاستفادة بالعائد واستلام الوحدات المخصصة على الفور في مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر)، وذلك بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة، وذلك بدلا من دفع ثمن الوحدة فوريا.

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