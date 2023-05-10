استقلال الصحافة تنعى محمود بكرى

نعت ببالغ الحزن والأسى، لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الزميل الكاتب الصحفى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الذى وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.



وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمود بكري، اتسم عبر مسيرته المهنية، بدماثة الخلق، وحسن السيرة، والمعاملة فى الوسط الصحفى، وأنه كان نموذجا للصحفى المهنى، الباحث دائما عن الحقيقة.



وأكد «العدل» أنه برحيل الزميل محمود بكري، تكون الصحافة المصرية، فقدت واحدا من أبرز المهنيين، الذين تميزوا بالعطاء، اختاروا الانحياز لقضايا المهنة والوطن، سواء فى عمله الصحفى، أو فى أدائه البرلماني.



وتقدم «العدل» إلى الوسط الصحفى، وإلى الزميل مصطفى بكرى، النائب البرلمانى، وإلى أسرة وزملاء ومحبى الراحل محمود بكري، بخالص العزاء، داعيا المولى أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيج جناته.