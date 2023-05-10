الشباب والرياضة بالأقصر تنظم ندوة "كيفية احترام الآخر" بمركز شباب طيبة العوامية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالتعاون مع الادارة المركزية لتنمية الشباب ندوة عن محاور احترام الأخر وحسن ادارة الوقت والاستفادة منه في التربية السليمة داخل الأسرة وذلك ضمن خطة اندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب.

ادار الندوة الدكتور محمود النوبي وكيل كليه الالسن بجامعه الأقصر حيث تناول دور المجتمع في مواجهة العادات السلبية والتمسك بأخلاقيات المجتمع المصري ودور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة احترام الاخرين وتقبلهم وتدريب الفتايات علي كيفية الاستفادة من الوقت في التربية السليمة.

وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده حسن مديرة إدارة خدمات الشباب و عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر و نيفين عبدالمسيح منسق اندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل مركز شباب طيبة العوامية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة.