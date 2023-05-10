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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال شهر إبريل|المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5%

صدى البلد

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (31.5%) لشهر أبريل 2023 مقابل (14.9%) لنفس الشهـر من العام السابق، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار  الطعام والمشروبات بقيمة 53.8% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

 ارتفاع أسعار  الحبوب والخبز بنسبة 75.1%، ارتفاع أسعار  اللحوم والدواجن بنسبة 83.3%، ارتفاع أسعار  الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.5%).

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أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

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وارتفاع أسعار  الألبان والجبن والبيض بنسبة (68.0%)، ارتفاع أسعار  الزيوت والدهون بنسبة (33.9%)، ارتفاع أسعار  الفاكهة بنسبة (13.0%)، ارتفاع أسعار  الخضروات بنسبة (8.7%)، ارتفاع أسعار  السكر والأغذية السكرية بنسبة(21.4%)،ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (66.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (29.7%).

وسجلت أسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (35.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (21.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 

قدره (36.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (31.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (39.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.0%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%) .

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)،مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.1%) .

10 - سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).

10 سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.0%).

التضخم معدل التضخم السنوى أسعار الطعام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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