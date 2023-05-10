وزير الأوقاف ينعى النائب محمود بكري

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، عقب وفاته بعد صراع مع المرض.

وغرَّد الحساب الرسمي لوزير الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‏«"إنا لله وإنا إليه راجعون" ‏أنعى بخالص الحزن والأسى النائب الأستاذ محمود بكري رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه الصبر ، و خالص العزاء لأسرته الكريمة».

وكان الكاتب الصحفي محمود بكري يعاني من أزمة صحية جعلته يلازم سرير المرض داخل مستشفى السلام الدولي لمدة 70 يوما، قبل أن يرحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، داخل مستشفى المعادي العسكري، الذي دخلها عقب تأخر حالته.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلماني، مصطفى بكري وفاة شقيقه، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعى أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا".