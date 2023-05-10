سنغافورة تدعو "الآسيان" لمواصلة العمل لإنشاء شبكة كهرباء إقليمية مشتركة

دعا رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الأربعاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إلى مواصلة العمل من أجل إنشاء شبكة كهرباء إقليمية مشتركة.



وقال لي - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن شبكة الكهرباء الإقليمية ستعزز أمن الطاقة والمرونة في الدول الأعضاء كما ستعمل أيضا على تعزيز إزالة الكربون على المستوى الإقليمي.



وأكد أن تجارة الطاقة متعددة الأطراف في المنطقة هي "أمر ممكن"، وذلك خلال مداخلته في الجلسة العامة للقمة الثانية والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة حاليا في منطقة "لابوان باجو" بإندونيسيا.



وكانت سنغافورة قد بدأت في استيراد الطاقة المتجددة من لاوس عبر تايلاند وماليزيا في 23 يونيو 2022.



وخلال الجلسة العامة التي كان موضوعها "قضايا الآسيان: محور النمو"، قال لي أيضا إن الدول الأعضاء يمكنها جني مكاسب اقتصادية من خلال تحسين الاتصال الرقمي للأشخاص ومحو الأمية.



وأضاف أن سنغافورة تدعم بقوة جهود إندونيسيا لتطوير اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وترحب ببيان القادة المقترح بشأن الاتفاقية المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

ولفت لي إلى أنه بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، يجب على الآسيان أن تعزز التعاون في القضايا العابرة للحدود وأيضا أن تعزز التعاون في مجال الأمن السيبراني.