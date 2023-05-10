تعليم الأقصر يبدأ المرحلة الثانية من تدريب المقبولين بمسابقة "30 ألف معلم"

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر في استكمال المرحلة الثانية من تدريب المعلمين المتقدمين لمسابقة ٣٠ ألف معلم تدريب ( التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد).

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بعضاً من مقار التدريب، مهنئاً المتقدمين ومتمنياً لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة بانضمامهم لأسرة التربية والتعليم.

وأوضح خالد خلال كلمة موجزة ألقاها أن المعلم يتحمل مسئولية هامة، فهو لا يقدم علمه فقط للطلاب، وإنما يسقي قيماً، ويبني فكراً، ويعزز انتماءً، ويرعى فطرة، ويحفظ هوية.

جدير بالذكر أن التدريب يبدأ من الثلاثاء 5/9 وممتد حتى الخميس 5/11 وذلك بقاعات التدريب على مستوى المديريات الإدارات.