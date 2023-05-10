دوري أبطال أوروبا.. ميلان يستضيف إنتر في ديربي ميلانو

يستضيف ميلان غريمه التقليدي إنتر، على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريقان المباراة بعد أداء غير منتظم طوال الموسم في الدوري الإيطالي، ولكن أداؤهما أفضل دائما في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من عدم وجود مرشح مفضل للفوز، لكن إنتر يدخل المباراة بأفضلية قليلة بالنظر إلى النتائج الأخيرة للفريقين، فقد حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي، في حين تعادل الميلان مرتين.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بكامل عناصره عدا السلوفاكي ميلان سكرينيار، المصاب لفترة طويلة، ولكن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة دانيل دامبروسيو والألماني روبين جوسينس، وهما على آي حال ليسا في تشكيلة المدرب سيمون إنزاجي الأساسية.

في المقابل ما يزال يترقب ميلان تطور الحالة البدنية للبرتغالي رافائيل لياو، الذي قد يؤثر غيابه بشدة على الفريق وسيفقد القطعة المؤثرة في الهجوم.