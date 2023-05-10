الصحف السعودية| القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان.. تحذيرات شديدة من الأرصاد في المملكة

تناولت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية، 6 رحلات إجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء وحتى اليوم.

وبلغ عدد من جرى إجلاؤهم عبر طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي نحو 530 شخصاً، بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون إلى 23 دولة هي: تايلاند، السويد، نيجيريا، مالي، إريتريا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، باكستان، جنوب أفريقيا، أستراليا، الصومال، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، بنين، تشاد، الفلبين، كينيا، النرويج، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، والسودان.

وبلغ عدد الرحلات الأجنبية القادمة من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، 26 رحلة حملت على متنها 2889 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، وكوريا الجنوبية.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة. كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالأتربة المثارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط. وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

صحيفة المدينة

استشهد فلسطينيان فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال لبلدة قباطية، لافتةً أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى، وعبثت بمحتويات عدة منازل، وحاصرت عدداً منها، خلال عملية الاقتحام، التي تخللها إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

وفي رام الله، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص المستوطنين، خلال اقتحامهم قرية دير دبوان شرق المدينة.

وفي خبر آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه متأكد تماما من أن بلاده لا يزال بإمكانها تجنب التخلف عن سداد ديونها، والتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام، لكنه تساءل عن إرادة أعضاء الكونجرس الأمريكي في اتخاذ هذه الخطوة.

وقال بايدن، للصحفيين بعد اجتماعه مع زعماء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إيجاد حل لأزمة سقف الدين: "أعلم أن لدينا الوقت، ويمكننا القيام بذلك بسهولة، ولكن هل لدينا الإرادة؟"، مشيرا إلى أنه قد يلغي سفره إلى الخارج إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام بحلول الوقت الذي من المقرر أن يغادر فيه في أواخر مايو لحضور اجتماع قادة مجموعة السبع في اليابان، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في التخلف عن السداد في الأول من يونيو المقبل.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه كان يفكر في استخدام التعديل الرابع عشر لرفع سقف الديون من جانب واحد دون مساعدة من الكونجرس، لكنه أشار إلى أن عملية التقاضي قد تستغرق وقتًا طويلاً لإحداث فرق.

صحيفة الوطن

أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف البعثة السعودية عملها في سوريا، قائله إن هذا القرار جاء انطلاقا من الروابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة وسوريا، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكذلك اخذا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية.

وفي خبر آخر، بلغ إجمالي موافقات القروض من صندوق التنمية الزراعية السعودي 2.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، في وقت بلغت المشروعات 8 مشروعات ممثلة في: قطاع الدواجن، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وقروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، ومشروع مركز تسويق منتجات زراعية، ومستودعات التبريد، وقطاع النخيل والتمور، والصناعات التحويلية، واستيراد منتجات زراعية.

وكشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، حجم تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، التي بلغت 42 مليون ريال، وبلغ إجمالي أنواع القروض 4، لمشاريع استزراع سمكي، ومعصرة زيتون، ومركز بيع وصناعة قوارب الصيد، ومركز تسويق منتجات زراعية، وتقديم تمويل لمشاريع سلاسل الإمداد، التي بلغت قرضين بقيمة 65 مليون ريال، لمراكز تسويق المنتجات الزراعية، و3 قروض بقيمة 95 مليون ريال لمسالخ آلية، و4 قروض بقيمة 24 مليون ريال لمستودعات تبريد، وبلغ إجمالي موافقات القروض العام الماضي 6637 مليون ريال، وعدد القروض 6309 قروض.