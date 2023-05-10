ندوات تثقيفية وتوعوية بمساجد دمياط.. تفاصيل

فى إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمديريه أوقاف دمياط بالمسجد الكبير بميت الخولي عبدالله بمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبتوجيهات الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط .

وقد حاضر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن مدير الإدارات وفضيلة الشيخ محمود أبو النجا رئيس قسم الثقافة وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبده شتيوي أستاذ الفقه المقارن بكليه الدراسات العربية والإسلامية جامعه الأزهر بدمياط وحضور فضيلة الشيخ حسن عبد القادر مشعل امام المسجد وفضيلة الشيخ حاتم أحمد الشريف مدير إدارة أوقاف الزرقا وفضيلة الشيخ سامح محرم قارئا.