تعليم النواب تثمن مواجهة الحكومة للمتلاعبين فى امتحانات الثانوية ولجان أولاد "الأكابر"

ثمن النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة ومواجهة جميع المشكلات والازمات التى واجهت طلاب الثانوية العامة خلال السنوات الماضية معلناً تأييده التام لتصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى أعلن فيها استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية في امتحانات الثانوية العامة.

وأشاد "أمين" فى بيان له أصدره اليوم بحرص الوزارة على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وارسال ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح وأنه سيتم عمل تدقيق للتصحيح الإلكترونى بمعرفة المقدرين وأن التصحيح سيتم بشكل مركز فى السادس من أكتوبر، وحال التظلم سيتم تسليم الطالب ورقة الإجابة البابل شيت والأسئلة، وهناك باركود لإثبات صحة ورقة الطالب وحتى يطمئن بشكل كبير أثناء التظلم.

كما أشاد النائب أشرف أمين بمواجهة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لظاهرة انتشار ما يسمى بلجان الأكابر فى امتحانات الثانوية العامة والتى كانت تشهد حالات الغش الجامعى وتنسف مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة مطالباً من جميع المحافظين ووكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات على مساندة جهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للقضاء نهائياً على كل السلبيات والمشكلات والازمات التى كانت تحدث فى امتحانات الثانوية العامة على مدى السنوات الماضية .