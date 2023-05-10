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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية اليابان: نجري محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف الـ"ناتو" في طوكيو

صدى البلد

  أعلن وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، أن بلاده تجري محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في طوكيو، سيكون الأول من نوعه في آسيا.

وقال هاياشي - في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم /الأربعاء/ - "نحن في مناقشات بالفعل لكن لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد"، مشيرا إلى أن "حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي أصابت العالم بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا هو ما دفع بلاده إلى إعادة التفكير في تعزيز أمنها الإقليمي".


ولفت هاياشي إلى أن "تداعيات الحرب الأوكرانية تجاوزت حدود أوروبا"، قائلا "ما يحدث في أوروبا الشرقية لا يقتصر فقط على أوروبا الشرقية، وإنما يؤثر أيضا بشكل مباشر على الوضع هنا في المحيط الهادئ، لهذا السبب أصبح التعاون بيننا في شرق آسيا وحلف الناتو له أهمية متزايدة"، مؤكدا أن "افتتاح مكتب للناتو باليابان لا يهدف إلى إرسال رسالة إلى أي دولة بعينها، إلا أن البيئة الأمنية في آسيا أصبحت أكثر حدة وتعقيدا".


وقلل هاياشي من شأن المخاوف من أن فتح مكتب في طوكيو للناتو قد يزيد من تأجيج التوتر؛ قائلا: "لا أشعر أن هذا هو الحال، نحن لا نسيء إلى أي جهة، نحن ندافع عن أنفسنا من أي نوع من التدخل أو التهديدات".

 

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