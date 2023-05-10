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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بدميـاط يتابع التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، المقامة لمدة ثلاثة أيام، بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة، بحضور صالح القصيفي، مدير عام التعليم العام، ومها بدوي، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وعادل شميس، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وحسام اللبان، مدير إدارة التنسيق الابتدائي، وصفاء الحطاب، موجه عام رياض الأطفال.

وخلال تفقده قاعات التدريب، رحب وكيل الوزارة بالمعلمين الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد، مؤكدا أن الموضوعات التدريبية تتضمن خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه لا يعد المتدرب أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه الاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم"، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

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دمياط 30 ألف معلم ارة التربية والتعليم إدارة التدريب الاختبارات التدريب الذهني والبدني التدريب الذهني الدكتور رضا حجازي

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