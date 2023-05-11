عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن 5 سنوات.. عقوبات مشددة لمواجهة أعمال البلطجة في القانون

حبس
حبس

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة.

 

و بإجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ ، والتي أسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة ومعاكسة الطالبات أمام إحدى المدارس بحلوان.

لايفوتك|| 

 

txt

بيعاكسوا البنات.. حبس 4 شباب لممارستهم أعمال بلطجة أمام مدرسة بحلوان

txt

وقائع الاعتداء عرض مستمر.. بلطجة نسائية داخل مدرسة ويرهبون المعلمين بآلات حادة

 

عقوبة البلطجة

 

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

 

عاقب قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015،  بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.

 

ووفقا للقانون السابق ذكره فأنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

الأجهزة الامنية مديرية امن القاهرة البلطجة حلوان قانون العقوبات حيازة السلاح الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

ترشيحاتنا

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

قولتله خلص نفسك من الزمالك.. القيعى يكشف كواليس انضمام إسلام الشاطر للأهلي

ذروتها اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

أتربة ورياح.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

أفضل دعاء في الصباح للرزق.. اغتنمه وقت السحر وقبل الخروج من المنزل

عدلى القيعى يثير الجدل بشأن زيزو وإمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند الفطور على الجبن؟

فوائد خارقة لـ تناول المربى|تعرف عليها

طريقة عمل عجينة الطعمية الدايت

فيديو

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ