نائب يطالب بتقنين وضع اليد بأراضي مطروح وسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية

طالب المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح من الحكومة بالإسراع فى تقنين وضع اليد لجميع الأراضى على نطاق محافظة مطروح لتحقيق الاستقرار للمواطنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 مع دراسة إمكانية فتح باب التقنين من جديد.

كما طالب " سلطان " فى بيان له أصدره اليوم بسرعة التوسع والانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بالمحافظة ، مؤكداً أن نجاح الحكومة فى إنهاء ملف التخطيط العمراني والأحوزة العمرانية على مستوى محافظة مطروح سيكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على حركة التشييد والبناء على مستوى المحافظة، خاصة أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة نظراً لارتباط هذا القطاع بأكثر من 100 مهنة أخرى.

وأشار المهندس صالح سلطان إلى أن أن تحقيق هذا الأمر أصبح مطلباً جماهيراً لدى مواطنى مطروح ، مؤكدا أن هناك العديد من المناطق على مستوى محافظة مطروح لم يتم اعتماد الأحوزة العمرانية الخاصة بها منذ عقود طويلة، مطالبا بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات لمدن المحافظة.

وأشاد النائب صالح سلطان بجهود اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط العمرانى لكى يتم وضع مخططات الأحوزة العمرانية ل 8 مدن خاصة بعد نجاح جهود محافظ مطروح فى الحصول على اعتمادات توسعة الأحوزة العمرانية ل 7 مدن والانتهاء من الاعتمادات الخاصة بها فقط ، مطالباً من الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود اللواء خالد شعيب للانتهاء من هذا الملف المهم.