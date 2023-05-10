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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام، وعدد من مسئولي البنك الدولي. 

هدف الاجتماع إلى التعرف عن قرب عن جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم مشاركتها في سوق العمل ومواقع اتخاذ القرار وبمجالس إدارة الشركات.
           

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تقديرها لمجموعة البنك الدولي على تعاونه الدائم ودوره في دعم أنشطة ومشروعات وبرامج تمكين المرأة في مصر، مؤكدة أن مصر شهدت خلال السنوات الثماني الماضية تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، وذلك بدعم من القيادة السياسية في مصر، وتقديرا لدور ومكانة المرأة المصرية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الخطوات التي اتخذتها مصر لدفع الشركات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ووصولها لمواقع اتخاذ القرار، والتي يأتي من بينها العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مبادئ تمكين المرأة، وكذلك البنك الدولي على ختم المساواة بين الجنسين المصري، كما تم صدور مدونة الأخلاقيات لمنع التحرش الجنسي والعنف داخل بيئة العمل للشركات المدرجة في البورصة المصرية، والتي تعمل في مجال المالية غير المصرفية.

وأشارت أيضاً إلى قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، كذلك تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن مرصد المرأة في مجلس الإدارة الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الهيئات الأخرى، لافتة إلى دوره في تدريب المرأة في مجالس الإدارة. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة أضاف في مقترحه الجديد لقانون العمل مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي إلى دور المجلس في تدريب السيدات على مجالات مثل التثقيف المالي وريادة الأعمال والشمول المالي، بهدف رفع وعي السيدات ماليا واقتصاديا.

وأوضحت أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العمل على تسليط الضوء على قصص نجاح السيدات في جميع المواقع القيادية والنماذج الناجحة للسيدات، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبير في الوقت الحالي وتجذب اهتمام قاعدة كبيرة من الأجيال الجديدة، وتشكل مصدرا رئيسيا للمعرفة والمعلومات لهم.

من جانبه، أكد كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام، أهمية الاستفادة من المؤتمرات التي يتم عقدها لجمع أكبر عدد من الشركات، والتعرف عن قرب على جهود الشركات المختلفة وسياستهم لتمكين المرأة في سوق العمل ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار ودعم الاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات في هذا المجال.

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