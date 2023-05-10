منخفض جوي وشبورة والحرارة 33 درجة مئوية.. تعرف على حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامه للأرصاد الجوية؛ إن طقس اليوم يتسم بارتفاع في درجات الحرارة عن أمس بحوالي ثلاث درجات بسبب الكتل الهوائيه القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفيه على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر، أن زيادة عدد ساعات سطوع الشمس خلال فترات النهار وذلك بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا واليوم العظمى على القاهره الكبرى 31 درجة مئوية.

ولفت إلى أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدا الخميس ، ومتوقع درجات الحرارة العظمى على القاهره الكبرى حوالي 33 درجه مئويه وستتأثر محافظات شمال وجنوب الصعيد بارتفاع درجات الحرارة بشكل اكبر من باقي المحافظات وذلك لأن درجات الحراره تصل لحوالي 40 درجه مئويه.

وأوضحت أن فترات الليل ستتحسن الأحوال الجويه بشكل عام ومتوقع أن تكون درجات الحرارة حوالي 19 درجه مئوية بالاضافه الى تكون الشبورة المائيه في ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعة والقريبه من المسطحات المائيه.

ونوهت إلى عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر اثناء ساعات النهار والسير بالسرعات المقرره في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر نظرا لتكون الشبورة المائيه؛ بالإضافة الى اختيار الملابس في حال خروج الأشخاص في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر.