صباح الخير يا مصر يستعرض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية

إستعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصريه تقريرا مفصلا عن بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ودرجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة العظمى 31 الصغرى 19

الاسكندريه العظمى 25 الصغرى 17

مطروح العظمى 24 الصغرى 15

بورسعيد العظمى 23 الصغرى 19

العاصمه الاداريه العظمى 25 الصغرى 16

دمياط العظمى 24 الصغرى 19

الاسماعيليه العظمى 31 الصغرى 19

الفيوم العظمى 32 الصغرى 19

الوادي الجديد العظمى 35 الصغرى 20

سوهاج العظمى 33 الصغرى 19

الاقصر العظمى 34 الصغرى 20

بني سويف العظمى 32 الصغرى 18

اسيوط العظمى 33 الصغرى 17

قنا العظمى 34 الصغرى 20

اسوان العظمى 36 الصغرى 27