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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المحطات النووية بمنتدى الطاقة بأبوظبي:مشروع الضبعة تحول لمرحلة الدعم الجماهيري

صدى البلد

شاركت  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في منتدى الطاقة النووية التابع للمؤتمر العالمي للمرافق والذي يعقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 8 – 10 مايو 2023 والذي يتم تحت رعاية من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية،
 

وشارك  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة في الجلسة الحوارية تحت عنوان:
"Emerging nuclear countries, Why, Where and How? 
"إدخال الطاقات النووية للدول، لماذا وكيف وأين نحن الآن؟"
حيث أوضح  الإيجابيات التي يقدمها استخدام خيار الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء على الدول بشكل عام والأثار الإيجابية لمشروع محطة الضبعة النووية على الدولة المصرية بشكل خاص من دعم خطط التنمية للدولة وتطوير مرافق البنية التحتية العلمية والدور الذي يسهم به للارتقاء بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية من خلال الفرص المباشرة والغير مباشرة التي يوفرها المشروع سواء كان للعمل أو المشاركة في تنفيذه.


كما أوضح  أنه في هذا الإطار فقد انتقل المشروع من مرحلة التقبل الجماهيري إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الدعم الجماهيري، حيث يمثل مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين منذ عقود طويلة والذي صار الآن حقيقة واقعة.


وعن أفضل الممارسات لمشروع المحطة النووية بالضبعة، صرح الوكيل أن هناك العديد من الممارسات الحسنة والتي حظت بإشادة من الخبراء والمجتمع الدولي ولعل منها إنشاء المدرسة الفنية بمدينة الضبعة وما تبع ذلك من الإقبال الشديد لطلب الالتحاق بالمدرسة من مختلفة الطلبة ومن منطقة الضبعة علي وجه الخصوص وهو الأمر الذي يوثق مدى الدعم الجماهيري لخيار الطاقة النووية التي اتخذته الدولة المصرية.
كما أوضح  المزايا الاقتصادية من استخدام الطاقة النووية وقدرتها التنافسية العالية مقارنة ببدائل إنتاج الكهرباء الأخرى والفرص المستقبلية الواعدة لدول العالم وخاصة الدول الإفريقية من استخدام المفاعلات الصغيرة النموذجية وأهمية التحدث بعمق عن العوائد والفوائد على الدول المختلفة من تبني خيارات الطاقة النووية.


كما شارك  المهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في الجلسة الحواية تحت عنوان:
"Financing the energy transition: How can we create a favorable investment environment for new projects and innovative technologies? 
"تمويل تحولات الطاقة: كيف يمكن خلق بيئة مفيدة للاستثمار في المشروعات والتكنولوجيات الجديدة الواعدة؟"
حيث أوضح  التحديات التي تواجهه تمويل محطات القوى النووية وكيفية مواجهتها وأهمية الدور الحكومي في هذا الصدد من أجل التغلب على هذه التحديات لنجاح تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية.
 

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