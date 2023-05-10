عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

‏"التقنيات اللوجستية"‏.. ورشة عمل بالقابضة للمطارات للارتقاء بمهارة المهندسين

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قامت الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية  بتنظيم ورشة عمل بعنوان " التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية ‏المتكاملة وتطبيقاتها " وذلك بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات ‏والملاحة الجوية، وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة.

وتستهدف مواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميا في إنشاء ‏وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ممرات ‏الطائرات ومباني الركاب، وبما يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ومطابقة ‏الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن والسلامة لحركة الركاب والطائرات.

قام بإعداد وتقديم المادة العلمية بورشة العمل اللواء مهندس محمد هليل رئيس مجلس إدارة الشركة ‏العربية البريطانية - إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع - وبحضور كل من اللواء مهندس ‏محمود محمد حسنين والملاح خالد الألفي مساعدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، وعدد من المهندسين والفنيين والمختصين بكل من الشركة القابضة وشركة ‏ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.‏

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

ترشيحاتنا

زيت وسكر ومكرونة.. زيادات جديدة في بطاقات التموين للمواطنين | تعرف عليها

سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ