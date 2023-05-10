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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محسن رمضان: هدفنا التتويج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية

صدى البلد

أكد محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، أن الفريق حقق بداية جيدة للغاية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 59 - 8، وأن هذه البداية الجيدة ستمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم خلال المباريات المقبلة.

وقال رمضان إن الفريق أغلق صفحة بطولة السوبر الأفريقي بعدما احتفل بها بشكل كافٍ، وأصبح تركيزه بالكامل على مواصلة الأداء بشكل جيد من أجل التتويج بلقب كأس الكؤوس.

وأضاف لاعب الأهلي أن جميع اللاعبين في الفريق يسعون لتحقيق الفوز بالبطولة من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وأنهم ينفذون تعليمات الجهاز الفني ويحاولون بذل أقصى جهد لديهم من أجل عدم التفريط في فرصة المنافسة على لقب البطولة.
 

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