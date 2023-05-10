حارس يد الأهلي: دوافعنا كبيرة للفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

أبدى أحمد وليد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، سعادته بتحقيق أول فوز له مع الفريق على حساب كيركوس الإثيوبي بنتيجة ٥٩ - ٨ في كأس الكؤوس الإفريقية.

وأكد أنه يسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة بالبطولة، وأن الفريق دوافعه كبيرة من أجل التتويج باللقب.

وقال وليد إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته الأولى مع الأهلي بعد قدومه إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، وأنه سعيد أيضًا لأن الجهاز الفني منحه هذه الثقة الكبيرة، إضافة إلى زملائه اللاعبين الذين ساعدوه على التأقلم سريعًا داخل الفريق.



وقال أحمد وليد أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

