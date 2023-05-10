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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج جديد للأهلي في توسن بسبب ضغط المباريات

صدى البلد

أكد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جميع اللاعبين برنامجا خاصا وفقًا القياسات البدنية لكل لاعب لتفادي الإجهاد وعدم التأثير بضغط المباريات.

وقال استشاري التغذية: «نبحث بشكل دائم عن التعامل مع ضغط المباريات عن طريق العناصر الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاجها اللاعبون».

وواصل «علي» حديثه: «تم عمل قياسات لكل لاعب على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة به عن طريق القياسات والتحاليل، كما أن بعض اللاعبين قاموا بعمل تحليل DNA الذي يسهل معرفة احتياجات كل لاعب للفيتامينات والمعادن والأملاح، كما تم عمل «فوت برنت» البصمة الجينية لكل لاعب لتحديد البرنامج المناسب له».

وأكد استشاري التغذية أن أي لاعب يحصل على العناصر اللازمة التي تساعده في عدم التأثر بضغط المباريات والتحمل لفترات طويلة، خاصة المباريات التي تمتد إلى أشواط إضافية مثل مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وأشار إلى استخدام بعض الأدوية وعناصر خاصة بالتغذية التي يتم من خلالها ضبط مستوى فيتامين   ADC في الدم وبعض الأدوية والفيتامينات لضبط الجلوكوز والأنسولين في الدم وبعض العناصر الطبيعية التي تقلل الضغط وتحسن النوم.

وشدد استشاري التغذية للفريق الأول للكرة على أن الطعام جزء بسيط من المفهوم الشامل للتغذية التي يشتمل على معادن وفيتامينات وأملاح طبيعية وإجراء قياسات بدنية وتحاليل DNA.

 

الدكتور إيهاب علي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستوى فيتامين ADC لضبط الجلوكوز استشاري التغذية للفريق

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