العثور علي أغذية فاسدة داخل محلين غير مرخصين بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط أغذية فاسدة داخل محلين بدون ترخيص.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى واستغلال السلع.

ففي منطقة الساحل ، تم ضبط المسئول عن محل مواد غذائية "بدون ترخيص" وبحوزته كميات من المواد الغذائية والسجائر مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج .

كما تم ضبط مسئول عن ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى لتجميعه بداخلها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.