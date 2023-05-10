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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحركة العالمية: استهداف الصغار من أبناء فلسطين وقتلهم سياسة ثابتة لدى الاحتلال

أطفال فلسطين
أطفال فلسطين

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "إن استهداف أطفال فلسطين وقتلهم سياسة ثابتة لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد 4 أطفال فلسطينيين، ضمن 13 مواطنا، في عدوان جديد شنته على قطاع غزة.

ووثقت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال استشهاد الأطفال: هاجر خليل صلاح البهتيني (4 سنوات) وميار طارق إبراهيم عز الدين (10 أعوام) وشقيقها علي (8 أعوام)، وإيمان علاء عطا عدس (17 عاما)، إضافة لإصابة عدد آخر، في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في حوالي الساعة الثانية فجرا، استهدفت بنايات سكنية بمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقالت "الحركة العالمية" إن استهداف البنايات السكنية والمنشآت المدنية بما فيها من مدنيين، خاصة الأطفال، سياسة ثابتة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية.

وأضافت أنه باستشهاد الأطفال الأربعة فجر اليوم في القطاع، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، إلى 24 طفلا.


وأكدت "الحركة العالمية" أن الصمت الدولي وعدم وجود رغبة وإرادة دولية لمساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها بحق الفلسطينيين، رسالة حماية لها من عدم المساءلة، الأمر الذي يشجعها على المضي بانتهاكاتها لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 60 طفلا خلال عدوانه على قطاع غزة عام 2021، فيما بلغت حصيلة الأطفال الشهداء خلال العدوان الذي شنه على القطاع في شهر آب عام 2022 واستمر لمدة يومين، 17 طفلا.

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