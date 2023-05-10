الأمن يداهم أوكار توزيع المواد المخدرة بـ"القاهرة - السويس".. تفاصيل

سددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة ، حيث نجحوا في ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "القاهرة – السويس" .

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن القاهرة والسويس نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول السلام – فيصل) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

ففي نطاق مديرية أمن القاهرة نجحت القوات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض) .



وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن السويس من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 2 خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,300,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية