عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم أوكار توزيع المواد المخدرة بـ"القاهرة - السويس".. تفاصيل

قوات الشرطة
قوات الشرطة

سددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة ، حيث نجحوا في ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى "القاهرة – السويس" .

فقد رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن القاهرة والسويس نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول السلام – فيصل) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

ففي نطاق مديرية أمن القاهرة نجحت القوات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض) .


وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن السويس من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 2 خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,300,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

القاهرة والسويس العناصر الإجرامية المواد المخدرة امن القاهرة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها.. صور

العثور علي أغذية فاسدة داخل محلين غير مرخصين بالقاهرة

لمدة شهر .. غلق مطلع كوبرى متحف الحضارة بالقاهرة

القبض علي نصاب أوهم رواد التواصل الإجتماعي بحجز شاليهات

‏بيعاكسوا البنات.. ضبط 4 شباب لممارستهم أعمال البلطجة أمام مدرسة بحلوان

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على عملائهم بالقاهرة

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالنزهة

أمن القاهرة يكشف جرائم سرقة ويضبط الجناة

ترشيحاتنا

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ترقب وحزن في سرادق عزاء محمود بكري بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ