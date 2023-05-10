ملف السياحة على مائدة الحوار الوطني| مقترحات برلمانية للوصول لـ 100 مليار دولار إيرادات.. ولا بد من الاستعانة بشركات دولية وطرح وسائل ترفيهية وتقديم حوافز للمستثمرين

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن ملف السياحة بـ الحوار الوطني:

أسعار تذاكر الطيران يجب أن تشهد تخفيضات

لا بد من دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة

يجب تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

ضرورة الاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى

يعد ملف السياحة، من أبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني؛ للنظر فيها، والخروج بتوصيات تستهدف النهوض بالقطاع، وجذب شرائح ضخمة من السائحين، لزيادة إيرادات القطاع، خصوصا بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني يشارك به كل مكونات المجتمع المصري، لمناقشة أهم وأبرز القضايا التي تحتاج الى حلول ومقترحات للوصول بنتائج يتم رفعها للرئيس السيسي مباشرة للتنفيذ.

وفى هذا الصدد تواصل موقع صدى البلد مع أهم وابرز المسؤولين عن ملف السياحة فى النواب والمختصين بالجنة السياحية بالحوار الوطني لبيان آرائهم فى إتاحة وسائل تحفيز للاستثمار السياحي بكافة أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها و كيفية استغلال مقومات مصر السياحية الضخمة فى زيادة إيرادات قطاع السياحة.

فى البداية، أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، أننا بالجنة السياحة بالحوار الوطني نستهدف تحقيق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات بصناعة السياحة، والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتحقيق التنافسية العالمية للقطاع.

استغلال شبكات الطرق العملاقة

وأكدت “نورا علي" لـ"صدى البلد" أننا نستهدف أيضا تعظيم عوائد السياحة واستغلال شبكات الطرق العملاقة، والبنية الأساسية فى الطرق والفنادق والشواطئ والآثار، فى ترويج أوسع للسياحة وتقديم برامج مختلفة يمكن أن تضاعف فرص مصر، بالإضافة الى العمل على إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة ومراعية للمناخ، وذلك لما تمثله السياحة من دعامة أساسية لحفظ التراث الطبيعي والثقافي وآلية لإبراز عراقة الدول وحجم مستواها الاقتصادي والحضاري، بجانب دعم جميع العاملين بالمجال.

الملفات المطروحة على طاولة اللجنة

وعن أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللجنة أكدت النائبة، أن تطوير خريطة الاستثمار السياحي ووضع مخطط شامل من أجل أجندة مستدامة، ووضع حزم تحفيزية وتشجيعية للاستثمار في المقاصد السياحية النائية الجديدة، بالإضافة إلى وضع تصور استراتيجي؛ لتوسيع قاعدة السياحة الوافدة عن طريق خلق أنماط سياحية جديدة هي الأبرز.

وأضافت أنه سيتم التحاور حول كيفية زيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية وتوزيعها بما يتناسب مع المقاصد الموجودة والمطورة، وتأهيل العاملين وتدريبهم بالشكل الأمثل، وكذلك تطوير مستوى الخدمات الفندقية، والارتقاء بالمنتج السياحي، بالإضافة إلى استحداث وثائق تأمينية لتغطية جميع أنشطة السائح أثناء رحلته.

وواصلت: كما ستقوم خطة عمل اللجنة على الاهتمام بجميع أنواع السياحة وأهمها (الثقافية والدينية والعلاجية والشاطئية والغوص واليخوت...) وسنقوم ببحث جميع المعوقات وتعزيز عوامل التسويق وإبراز عظمة مقوماتنا المصرية المتفردة.

زيادة إيرادات السياحة

وعن زيادة إيرادات السياحة، طالبت رئيس سياحة النواب بتعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

وقالت: كما يجب العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، وتطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.

والعمل على تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

ومن جهته، طالب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن بتقديم حزمة من التسهيلات لجميع المستثمرين لزيادة حراك عجلة الاستثمار السياحى عن طريق تقديم تخفيضات على اسعار تذاكر الطيران وانهاء الإجراءات المعقدة التى يتعرض لها المستثمر.

ملف السياحة على طاولة الحوار الوطني

واكد “أبو الحمد" لـ"صدى البلد"، أن وضع ملف السياحة على طاولة الحوار الوطنى سوف يتيح مناقشات عديدة يستمع اليها الجميع للوصول لمقترحات قابله للتنفيذ تصب فى مصلحة السياحة المصرية والاقتصاد المصرى، لافتا الى أن هناك عدد كبير من المحافظات السياحية تعانى من عدم وجود برنامج سياحى متكامل للسائح منذ بداية استقباله الى أن يرحل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن على رأس هذه المحافظات هي الأقصر التي تمتلك ثلث آثار العالم ولكن لا يوجد بها وسائل ترفيه أخرى تقدم للسائح، حيث ان السائح يعانى من الملل بعد زيارته للاماكن السياحية داخل المحافظة فيظل حبيس الفندق طوال الليل فينبغي أن يكون هناك وسائل جذب أخرى يقضى فيها ساعات الليل.

وأكد النائب على ضرورة توفير محور آخر ترفيهي للسائح داخل المحافظة يقدم للسائح، مشيرا إلى أن سياحة التجديف تم إغلاقها خلال الفترة الماضية فى محافظة الأقصر مما أدى الى وجود فراغ فى البرنامج الترفيهي للسائحين ويجيب ابتكار وسائل ترفيهية أخرى للسائحين فى جميع المحافظات.

كما طالب النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاستعانة بالشركات الدولية المتخصصة فى السياحة لجذب شرائح ضخمة من السائحين الى مصر وعمل برامج ترويجية على اعلى مستوى فى جميع المحافظات حيث يتم خلق وسائل ترفيهيه للسائح بخلاف الشواطئ والأثار المتواجدة فى المحافظة لشغل وقت السائح والاستفادة منه.

انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار

واكد “إمام” فى تصريح لـ"صدى البلد" ضرورة الاستفادة من انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار فى الترويج للسياحة عن طريق إطلاق حملات ترويجية بأسعار مخفضة للدولار فى الإقامة مدة معينة داخل المدن السياحية المتواجدة فى مصر.

وشدد النائب على ضرورة وجود مكاتب تسويقية دولية متواجدة فى السفارة المصرية او مكاتب تسويقية دولية واستغلال المزارات السياحية ورحلة العائلة المقدسة الذى تحدث عنها بابا الفاتيكان انها تعادل الحج لدى المسلمين فى جذب شريحة ضخمة من السائحين الاقباط لمصر والاستفادة من جميع انواع السياحة فى مصر العلاجية والدينية والشاطئية وغيرها فى الترويج للسياحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه ينبغي الاستفادة من مدينة رشيد المهملة قائلا" هذه المدينة يوجد بها حجر رشيد، وفور تسليط الضوء عليها؛ ستجذب ملايين السائحين من فرنسا وغيرها من البلاد، وإلى الآن ليست موجودة على الخريطة السياحية، ويجب الاهتمام بهذه المطالب وتنفيذها؛ للوصول إلى إيرادات تصل لـ 100 مليار دولار من السياحة فقط.