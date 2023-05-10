عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لخدمة الخريجين.. تعاون بين القوى العاملة وجامعة أسيوط في التدريب المهني

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط زيارة لجامعة أسيوط ، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في مجالي التدريب المهني والتطوير والشراكة المجتمعية ، وكذلك تسخير الإمكانيات التي يمتلكها الطرفين من أجل خدمة شباب الخريجين والطلاب وتدريبهم على تلك المهن المطلوبة وإتاحة إمكانات الكليات العملية العريقة داخل الجامعة فى الإشراف على قياس مستوى المهارة للشباب.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ببحث آليات جديدة وأساليب فاعلة لتأهيل خريجين يستطيعوا تلبية احتياجات سوق العمل فضلاً عن إصقالهم بمهارات تتماشى مع تلك الإحتياجات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للشباب من الجنسين .


وأوضح علي سيد مدير المديرية؛ أنه تم تنظيم زيارة إلى الجامعة إستقبله خلالها الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في مجالي التدريب المهني  والتطوير وإتاحة إمكانات الكليات العملية داخل الجامعة فى الإشراف على قياس مستوى المهارة للشباب ، فضلاً عن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس للشراكة في العملية التدريبية بالقوى العاملة، وكذلك عقد ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها بالشراكة داخل الجامعة وملتقيات السلامة والصحة المهنية .

وأضاف مدير المديرية أنه تم مناقشة إعداد بروتوكول تعاون بين الطرفين  في مجال  التدريب المهني للشباب من الجنسين بالمحافظة والذى تقدمه المديرية مجاناً لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة سواء من الحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة أو بدون مؤهل، لتدريبهم وإصقال مهارات على المهارات التى يحتاجها سوق العمل.

حضر اللقاء  الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف العام على وحدة نقل التكنولوجيا بالجامعة، والدكتور حمدى زيدان أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة ومدير الوحدة .

IMG-20230510-WA0048
IMG-20230510-WA0048
IMG-20230510-WA0047
IMG-20230510-WA0047
IMG-20230510-WA0046
IMG-20230510-WA0046
IMG-20230510-WA0040
IMG-20230510-WA0040

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ترقب وحزن في سرادق عزاء محمود بكري بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ