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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عابد: البنك الدولي والمعهد الفرنسي أكدا أن مصر لم تعجز عن سداد ديونها

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد - رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: “عندما كنا نناقش الحساب الختامي في الظروف العادية لسنوات عديدة ماضية، كنا نشير إلى أن الهيئات الاقتصادية عليها ديون خارجية وغيرها”.

وأضاف عابد، في كلمته اليوم، الأربعاء، أمام  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للدولة للعام المالى 2021/2022، أن المعهد  الوطني الفرنسي للإحصاء، أكد أن مصر لم تعجز عن سداد ديونها يوما من الأيام، وأن  فرنسا وبلجيكا وإنجلترا والبرتغال وإيطاليا وصلت ديونهم إلى مليارات، أما بالنسبة لفرنسا فقد قدر حجم ديونها بقيمة تريليون و700 مليار يورو لم تستطع سدادها، لافتا إلى أن البنك الدولي قال إن مصر تستطيع تسديد ديونها بالتقسيط عام 2022 في ظل التنمية المستدامة.

وأوضح النائب: “لدينا برامج لتحسين العجز الكلي فى الموازنة، ولدينا برامج  برامج حماية اجتماعية للمواطن، ولدينا هدفان وهما خدمة الشعب والتعاون مع الحكومة”.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في كلمته، أن وزارة النقل لم تتأخر عن سداد قسط واحد من القروض التى حصلت عليها من أي جهة محلية أو دولية، أما بالنسبة للتعويضات تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للمضارين.

رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب الهيئات الاقتصادية الأمم المتحدة الجلسة العامة لمجلس النواب البنك الدولي

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